¿Cuándo SERÁ EXTRADITADO HINOSTROZA?

La pregunta que se hacen muchos peruanos es, finalmente, cuándo el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi será extraditado desde España para comparecer ante la justicia peruana, luego de haber fugado del país en octubre de 2018. Creo, más allá de los tiempos, que el señor Hinostroza será inexorablemente traído al Perú. La justicia española ha confirmado su responsabilidad en tres de los cuatro delitos imputados en el cuadernillo de extradición: tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, los que se encuentran debidamente tipificados en la legislación española, cumpliendo escrupulosamente con el requisito de la doble incriminación; es decir, que el delito imputado se encuentre vigente en las legislaciones penales de Perú y de España. Sin embargo, ¿qué puede impedir que el magistrado peruano sea embarcado para Lima? En principio, si no existe ninguna interposición de recursos extraordinarios por parte de la defensa de Hinostroza ante el Tribunal Constitucional de España o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sería traído como por un tubo; pero eso no será así, seamos realistas. La defensa interpondrá todos los recursos que pueda disponer con el objeto de impedir que Hinostroza sea retornado por extradición activa. Lo anterior podría tomar más tiempo del que se cree. La vocación obstruccionista la podríamos ver en adelante. Pero aún con ello, como pasa en muchos países, la extradición, que es eminentemente jurídica, termina siendo política, pues quedará en manos del poder gubernamental, que es político, dado que será una decisión final y soberana para que se produzca la extradición. En ese marco político, no olvidemos que en España existe un gobierno en funciones -el de Pedro Sánchez del PSOE-; es decir, un gobierno sin las facultades amplias y diversas o, si prefiere, con limitaciones para tomar decisiones, como sucede con las extradiciones. La suerte política de España se decidirá el próximo 10 de noviembre. Hasta entonces, nada se podrá hacer.