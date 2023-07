En lugar de apelar a los anuncios tan estrambóticos y alucinados como irrealizables, tal como hemos visto en años anteriores, la presidenta Dina Boluarte debería centrar su mensaje al país con motivo de las Fiestas Patrias en cuatro ejes fundamentales como son lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana; y mejora de la salud y la educación que brinda el Estado, que siguen siendo grandes pendientes a través de sucesivos gobiernos.

Sin embargo, para concretar ofrecimientos en estas materias, sobre todo en las dos últimas que son vitales por atender a los más pobres del país, es necesario el fomento de nuevas inversiones y el destrabe de aquellas que no han podido concretarse en los últimos años, especialmente durante el régimen de Pedro Castillo, quien con sus sueños de una nueva Constitución y en medio del gobierno inepto y putrefacto que encabezaba, casi paró al país.

En cuanto la seguridad, en un país donde la ola de asaltos parece incontrolable, matan por robar un teléfono celular, extorsionan hasta a humildes emprendedores y viene reapareciendo el terrible delito del secuestro, es evidente que es urgente el anuncio de medidas contra el hampa desde el Poder Ejecutivo, y hacer un llamado al Ministerio Público y al Poder Judicial para que con su compromiso, la lucha contra el delito sea coherente y efectiva.

Sobre la corrupción, las acciones contra esta lacra deben comenzar desde dentro del gobierno que como tantos, también ha sido perforado por personajes que no deberían estar en la administración pública, sino presos. Lo que hemos visto hace pocos días en Essalud, es apenas una muestra. El país está cansado de tanto sinvergüenza y delincuente y también, aunque no compete al Ejecutivo, del deficiente trabajo de ciertos fiscales mediáticos que no logran sentencias.

Salud y educación públicas son también eternos pendientes. La atención en los hospitales públicos sigue siendo un calvario, mientras que la formación escolar en colegios que se caen a pedazos y con profesores como Pedro Castillo, difícilmente nos llevarán a alguna parte. El mensaje de la mandataria de hoy debería marcar un antes y un después no solo en su débil gestión, sino en la atención a los más graves problemas del país.