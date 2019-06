Cuestión de confianza y de interés propio

El Estado no puede ser un cuerpo jaloneado de sus extremidades a manos del Gobierno y de las agrupaciones políticas que hoy están en el poder. Lamentablemente, esta cuestión de confianza ha podido evidenciar el verdadero propósito: el interés propio, lo que divide aún más al país.

Así, mientras una mayoría hace causa común al poner en duda la legalidad de este pedido presentado por el primer ministro Salvador del Solar, otros, como el Frente Amplio y la izquierda, buscan aprovechar el momento de quiebre para exigir una Asamblea Constituyente, tema que está fuera del debate.

Sobre la cuestión de fondo, hay muy poco. La defensa del fuero parlamentario es un derecho de los congresistas, como de los demócratas que creemos en ese poder del Estado. Muchos juristas han respaldado esta postura. Sin embargo, hubiera sido más provechoso debatir sobre si son buenos o no los cambios en la reforma política.

Muchas veces, el debate político se sobrepone al análisis social y técnico. Y el Pleno, como un espacio netamente político, pareciera no examinar si las reformas mejorarían la vida del ciudadano. Todo indica que desean seguir con este sistema.

Una mayoría en el Congreso coincide en que los pedidos del Gobierno son viables. No obstante, convergen en que el Ejecutivo no puede limitarles su derecho de rechazar o no una petición legislativa. Y concluyen en que el pedido voto de confianza no es constitucional.

Por lo visto ayer en el Congreso, con un primer ministro enfocando su discurso en enumerar los casos de corrupción que involucran a políticos de las tres escalas de gobiernos y las bancadas que quieren jalar agua para su molino, tenemos un país más fraccionado que antes.