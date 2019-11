Cuidado con la campaña

Utilizar los recursos del Estado es un deporte nacional cuando se trata de campañas políticas. No, pues, no espere que los candidatos pidan facturas a nombre de las entidades públicas. Lo que se hace es ofrecer la logística a merced de algunos postulantes. Se actúa con total descaro, al punto que algunos funcionarios piden licencias (con goce) para entrar a la campaña. Por si fuera poco, se utilizan hasta los ambientes de las entidades estatales para establecer reuniones políticas. “Todos lo hacen”, se excusan algunos. Lamentablemente, pocos órganos de control se enfocan en recalcarles los límites a estos partidarios que fungen de servidores públicos. Claro, los entes fiscalizadores que pertenecen al Jurado Electoral Especial observan desde un escritorio, de lejitos, nada más. Ante esta ausencia, lo que se debería implementar es la vigilancia de los burócratas. Abrir canales de atención anónima para presentar pruebas sobre el mal uso de los recursos públicos a favor de algún candidato, simpatizante, del alcalde o gobernador regional. Los primeros celadores deberían ser las autoridades. Pero, estas juegan sus propios partidos. Habrá algunas que estén auspiciando candidaturas con tal de sembrar algún poder en el Congreso. Otras, en cambio, lo harán siguiendo órdenes superiores. Tampoco nos debe extrañar que ciertos aspirantes de los partidos que gobiernan las municipalidades y los gobiernos regionales se atribuyan superpoderes. Como aquellos que prometen más obras locales o quienes aseguran traer más presupuesto. Si así comienzan sus campañas congresales, sacando ventaja del erario público, ni se imaginan cómo serán una vez que tengan acceso a más poder en el Legislativo. A estos, con toda confianza, elimínelos de su lista de posibles candidatos. No van a cambiar, jamás. Queda poco tiempo, así que debemos abrir bien los ojos y empecemos a denunciar a estos aprovechados, que a lo único que aspiran es a forrarse los bolsillos a costa nuestra.