Culpa compartida

Al Tribunal Constitucional le tomó más de seis meses darse cuenta de que la ley que le encargaba -junto a otras instituciones- organizar la selección de futuros miembros de la Junta Nacional de Justicia comprometía su autonomía e independencia. Les tomó todo ese tiempo a los magistrados de la Casa de Pilatos llegar a la certeza jurídica de que podrían quedar “en la penosa circunstancia” de participar en la elaboración de normas que podrían terminar cuestionadas por inconstitucionales ante ellos mismos a través, por ejemplo, de acciones de inconstitucionalidad o de garantía. El presidente del TC ha dicho que no los pueden obligar a participar en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, dejando en incómoda posición a los otros miembros, algunos de los cuales podrían alegar la misma razón para esquivar el encargo.

Después de haber participado activamente y constatado el fracaso del proceso de selección, la decisión de esta semana parece obedecer a razones políticas antes que a las legales, que por cierto ya abrieron un debate para el deleite de los abogados. La manera en que los gruesos errores del proceso hicieron evidentes las dificultades de la norma los lleva a alejarse y a otros a arreciar en las críticas de los últimos días. Esos distanciamientos parecen dejar en claro que el asunto ya cumplió el objetivo para el que fue ingresado en la agenda nacional y no parecer tener ya el atractivo político que en su momento obligaba a dejar de lado las objeciones técnicas que parecen descubrir hoy. Los penosos resultados del proceso en el que ellos mismos participaron con entusiasmo en la línea del voluntarismo de los meses precedentes dejan ahora en duda el futuro de la necesaria reorganización del sistema de justicia. Huérfana desde un comienzo del consenso político necesario, y técnicamente perfectible, sus impulsores obviaron la tarea de convencer para privilegiar el tempo político. El proceso no atrajo a profesionales destacados del Derecho y el único que aprobó tenía “anticuchos” que la comisión no vio. Quedará como una penosa anécdota en la que hemos invertido más de seis meses. El próximo mensaje de Fiestas Patrias debe reparar en esta realidad y proponer las vías de solución y los puentes necesarios para asegurar el éxito de la reforma sin que nadie quite el cuerpo.