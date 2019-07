Cultivando la confianza creativa

La creatividad tiene que ver con pensar y sentir de forma fresca y original; con impregnar un poco de nuestra esencia en algo que hacemos. Hoy en día sabemos que todos tenemos el potencial de ser creativos. Disciplinas como el Design Thinking se basan en la certeza de que todos lo somos. Y he aquí, quizás, una de las claves más importantes para sacar de la botella mágica al genio creativo que todos llevamos dentro.

David Kelley, fundador de IDEO, una de las consultoras de innovación más importantes del mundo, acuñó el término “confianza creativa” como la seguridad que cada uno tiene en su potencial creativo. Cuando creemos que somos buenos en algo, nuestra performance mejora. Por ejemplo, si creemos que tenemos habilidad matemática, generalmente tenemos mejores resultados matemáticos. El psicólogo Albert Bandura le llamó a esto “sentido de autoeficacia”.

Cuando creemos que somos buenos en algo, tenemos más motivación de actuar y trabajar hacia ese objetivo. Nos empezamos a percibir bajo la luz de la posibilidad. Dejamos de pensar “¿qué pasa si no me sale?” y pasamos a pensar “¿y si me sale?”.

Como adultos, debemos reeducarnos y tomar conciencia sobre el enorme poder que tenemos para despertar la creatividad y ayudar a que los niños florezcan, o de cerrar esa puerta y hacerlos sentir que ser creativos “no es para ellos”. Para lograrlo, es indispensable que dejemos de juzgar y calificar los esfuerzos creativos de los hijos.

Reconozcamos que los niños están creando todo el tiempo: desde cómo usan su cuerpo, dibujan, hablan o modulan su voz. Cada una de estas acciones es un potencial creativo en sí mismo. Los movimientos curiosos de un niño hoy pueden ser pasos de baile mañana. La voz fuerte de una niña podría ser una canción o el discurso de una lideresa. Aprendamos a acompañar los procesos creativos, cultivemos posibilidades.