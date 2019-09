De la política a la politiquería

El Presidente sigue haciendo promesas en sus viajes a provincias y contradictoriamente sigue predicando que “nos vamos todos”. La política ha desaparecido en su esencia de manejar diálogos y desacuerdos, de negociar aspectos que podrían parecer insalvables. La ha reemplazado la politiquería de la defensa de intereses individuales y de grupo, en el marco de una generalizada crisis de credibilidad y confianza.

Hay una gran crispación en la población. No es para menos, sus políticos no ofrecen seguridad ni garantías, pasan peleando entre ellos, sin entenderse y sin abocarse a lo esencial. Hablan lenguas distintas y viven en un país diferente en el que no existen los grandes problemas que las mayorías sufren. El periodo de PPK y el del relevo de Martín Vizcarra son tiempos perdidos sin obras destacables. Ni las publicitadas acciones de reconstrucción ni las reformas política y judicial. Mucha palabra y pocas realizaciones. Solo la lucha anticorrupción avanza en sus propios espacios.

Vamos perdiendo la fe ante lo que parece la guerra sin fin. La confrontación y la soberbia son protagónicas, los políticos no piensan en el país y no dan la talla. Las absurdas amenazas cíclicas de disolución parlamentaria o de vacancia presidencial son una irresponsable provocación a los cuarteles.

Porque ninguno de los poderes del Estado funciona como debería. Ni el Ejecutivo con un Presidente que agita a la población y genera incertidumbre con el adelanto de elecciones que le hace perder poder. Ni el Congreso, que debe legislar de manera autónoma sin imposiciones, pero pierde tiempo y oportunidad para abordar la agenda social pendiente. Ni el Poder Judicial, que sin Junta Nacional de Justicia y con un Ministerio Público bajo fuego crítico completa el deterioro. Con el agravante de que ninguno de los escenarios que podrían surgir del actual bloqueo político y económico son positivos para el país. Cuidado.