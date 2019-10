Hay una tendencia en los directivos y especialistas de sectores sociales del Gobierno, entre ellos el Ministerio de Educación, a programar en sus planes operativos anuales un conjunto reiterativo de actividades vinculadas a congresos, foros, concursos, reuniones, presentaciones y otros eventos a nivel nacional y regional, y en ocasiones también a nivel internacional. Cada uno con su eslogan y discurso con fines de “incidencia y sensibilización". Muchas veces participan los mismos representantes sociales y educativos. A esto se agregan reiterativas reuniones intersectoriales, así como la elaboración de amplios documentos declarativos y normativos.

Todo esto no es solo de ahora, y de por sí no está mal. Pero no es lo fundamental y lo trascendente. Es más, toman mucho tiempo, que debería estar destinado -en el caso del Minedu, las Direcciones Regionales de Educación y las UGEL- a la gestión institucional y pedagógica, reforzando su presencia en las escuelas y el trabajo cercano con los directores, docentes y otros actores educativos.

La gestión educativa descentralizada, para que sea efectiva, debe aspirar a tener mejores resultados de aprendizaje, en un sistema educativo inclusivo que mejore la matrícula y conclusión de los estudiantes con sus respectivos impactos socioculturales y económico-productivos. Y para tal propósito, debería concentrarse, entre otros, en el desarrollo del currículo para formar ciudadanos saludables y productivos; la mejora del trabajo directivo y docente; la implementación de infraestructura, espacios, equipos y materiales educativos; el fortalecimiento de la tutoría y convivencia escolar; la existencia de climas institucionales armónicos; y el trabajo convergente con los padres de familia. Todo ello dejando de lado el papeleo burocrático y promoviendo la autonomía de las instituciones educativas. De los eventos y el discurso... a más gestión educativa.