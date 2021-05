Cada cinco años, los peruanos nos golpeamos la cabeza preguntándonos, una y otra vez, cómo es que llegamos nuevamente hasta el borde del mismo abismo político y social, de inestabilidad generalizada, de temor a perder lo avanzado, a poner en juego nuestra libertad, haciéndonos la pregunta de siempre: ¿cuáles son aquellos asuntos pendientes que no logramos solucionar?

Para quienes han pasado por el gobierno, la pregunta de cajón es: ¿Por qué no hicieron lo necesario para destrabar y usar responsablemente las cuantiosas sumas de dinero que los ciudadanos pusimos a su disposición para una redistribución justa, para generar bienestar colectivo, para invertir con eficiencia y sin robar en centros de salud primaria, hospitales, colegios, infraestructura, seguridad y un largo etc.? De un lado, gobernadores y autoridades condenadas o presas por corrupción, por dilapidar el dinero de los contribuyentes, por robar y del otro, una población desatendida, sin servicios de salud adecuados, con hospitales mal equipados, inseguridad, faltos de carreteras para transportar los productos que producen, etc.

Para quienes decidimos quedarnos en el sector privado, las preguntas también de cajón: ¿hicimos lo necesario para crear valor a la vida de los demás? ¿Fuimos honestos? ¿Éticos? ¿Dejamos pasar la coima, y nos amarramos las manos para no jugar a la tentación de la ruleta de la corrupción? ¿Cumplimos con retribuir adecuada y formalmente a nuestros trabajadores? ¿Pagamos nuestros impuestos? Lo cierto es que TODOS tenemos que reflexionar. Aquí, no hay un solo culpable de los pendientes que no logramos solucionar. Que esta polarización extrema que hoy nos agobia y nos angustia, nos traiga de una buena vez a la realidad: o cambiamos todos o esto no dará para más.

El marco constitucional y la estabilidad jurídica, política y social, se logran cumpliendo cada uno sus responsabilidades, a cabalidad. No se puede cargar la culpa de la dilapidación del dinero de los contribuyentes a un modelo neoliberal que más bien ha generado grandes recursos para redistribución, ni se puede sugerir que este ha fracasado.

Quienes creemos en la libertad, defendemos la iniciativa privada como motor de desarrollo y la de un Estado promotor, que estimule y promueva igualdad de oportunidades para todos. Solo la libertad y la democracia, sin interferencia de posiciones extremistas y totalitarias que agredan las libertades individuales y colectivas, serán siempre el verdadero caldo de cultivo para el desarrollo de la humanidad. Que la historia no se repita. Los peruanos sabemos de qué lado estar.