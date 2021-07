En un reciente artículo, Jaime Saavedra, el exministro de Educación que perdió el cargo a manos de un Congreso putrefacto, resaltó la importancia de recuperar la calidad de las clases escolares con el retorno de los alumnos a los salones. Y no es para menos, decir lo contrario supone una miopía en la materia, un menosprecio al futuro del país.

Sabemos que la pandemia alejó a los alumnos de las clases por fuerza mayor y no por una maniobra bien pensada. Suspender a los niños del salón de clase tradicional necesitaba una estrategia con plazos. Esto no ocurrió, terminó fracasando y ocasionará más estragos si es que no se repone el retorno a las clases. No es una generación perdida, pero se ha reducido la calidad en la enseñanza, como dice Saavedra.

Enfocándonos en que se ha dispuesto un retorno a los colegios ubicados en regiones con bajo índice de contagios por el COVID-19, es necesario que también se conozca el plan de vuelta a clases en ciudades con mayor celeridad en la vacunación. Y no significa hacerle el juego a los promotores de colegios particulares, sino que se requiere reducir el impacto de las clases virtuales. Un buen avance ha sido planear la vacunación para profesores, sobre todo de las zonas rurales, donde más ha golpeado la educación a distancia.

Las tables no llegaron a tiempo y un paquete estuvo dañado, según la Contraloría. De esta manera, ¿se puede hablar de calidad educativa en la sierra del país? Si hasta en la costa no todos tienen energía eléctrica ¿cómo han estudiado? Si antes de la pandemia las brechas de desigualdad entre la educación pública y privada tenían un margen considerable, ni se imaginan cuánto se ha ampliado la distancia. Volver hoy significaría un golpe a la economía de las familias, cuya mayoría no ha presupuestado una educación presencial. Sin embargo, se puede idear el regreso al colegio con algunas ventajas para los alumnos, subsidiados por el Estado.