El arquitecto Fernando Belaunde puede haber tenido muchas deficiencias durante sus dos gobiernos (1963-1968 y 1980-1985). Errores tuvo miles, y graves, pero de ladrón y sinvergüenza nadie lo podrá acusar. Por eso, si en Acción Popular alguien tiene la intención de rescatar la esencia que su fundador diera a su partido instalado en el Paseo Colón, lo primero que tiene que hacer es expulsar por la puerta falsa a ese grupo de legisladores conocidos con el alias de “Los Niños”.

Pero no solo a ellos, sino también a los miembros de la facción del partido que permitieron que estos sujetos integren la lista de candidatos al Congreso durante los comicios del 2021, a pesar de la mala experiencia de haber metido a varios impresentables en el Parlamento del 2020. No solo han destruido a una agrupación política que fue importante, sino que han hecho un grave daño a la política peruana. Han aportado al descrédito y al hartazgo de la gente de a pie. Y eso no puede quedar sin sanción.

Lo que hemos visto en Acción Popular en las últimas elecciones, las del 2020 y 2021, ha sido una real estafa. Han vendido gato por liebre. El ciudadano, por inocente, desinformado o ambas, votó por una marca fuerte como era la de la lampa, un partido de centro inspirado, supuestamente, en el legado de su fundador. Sin embargo, a la hora de la hora, en los últimos comicios salió electa gente que se tiró a los pies del nefasto Pedro Castillo a cambio de manejar el Ministerio de Producción y algunos puestos de trabajo para los amigos.

Las agrupaciones políticas que aspiran a hacer un trabajo serio, deberían tomar nota de lo sucedido no solo con Acción Popular, sino con otras como Alianza para el Progreso (APP), famosa por reclutar a gente de dudosa reputación que hasta acaba presa o en serios problemas por los líos legales que arrastra desde tiempo atrás. En este partido lo hemos visto tanto en el Congreso como en administraciones regionales y municipalidades. Más de uno de sus alcaldes ha tenido que salir por la ventana antes que le caiga la Policía.

El manejo del país siempre irá por el mal camino, mientras no haya agrupaciones políticas serias que inviten a gente de valía a ser parte de ellas, para desde allí saltar, vía la elección popular, a la administración pública. Si esto no cambia, tendremos que convivir con los “niños”, “mochasueldos”, viajeritos, prontuariados, Castillos, Pasiones Dávilas, Dignas Calles, Alejandros Sotos y tantos que en cualquier país que se respete, jamás debieron postular ni para regidores de algún distrito perdido en el mapa.