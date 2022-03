El debate y la posterior decisión sobre el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres se han transformado en el termómetro del clima político en el país. Por supuesto, con proyecciones a las mociones de censura del ministro de Salud, Hernán Condori, y de la vacancia presidencial.

Esperemos que más allá de discursos incendiarios y llenos de irritación, que pueden generar interpretaciones apasionadas, se impongan los argumentos y la razón. El Congreso tiene una gran responsabilidad en estas horas que estará en la mira de todo el país. Tiene que estar al lado de la mayoría y de los reclamos de la gente. El Perú está a la expectativa de un liderazgo político eficiente para salir de esta crisis y que los ciudadanos recobren la confianza en el futuro. De parte del Ejecutivo, está claro que no hay nadie con esas características. El presidente Pedro Castillo y su equipo no sabe adónde ir ni cómo acumular fuerzas para producir un cambio de rumbo.

El Perú tiene que pasar a un nuevo escenario. La incertidumbre y la inestabilidad solo generan retraso. Y encima el jefe de Estado no se pone a la altura de su alto cargo y no da luces sobre las soluciones. No se da cuenta que ya fueron sus días de campaña en la que su popularidad se basaba en su presunto plan de que “no haya más pobres en un país rico”. Ha defraudado no solo por su incapacidad sino por los indicios de corrupción en su Gobierno.