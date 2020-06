Una mujer, profesional, mamá, hace una compra por delivery, entrega todos sus datos para la respectiva entrega y recibe como respuesta un mensaje del encargado en el que resalta sus ojos verdes, una supuesta disculpa por el atrevimiento y luego, en segundo plano, escribe los detalles de cómo se le mandará el producto.

La señora decide pasar por alto esa invasión a su privacidad y, a los pocos días, ya no recibe un mensaje, el sujeto está en la esquina de su casa y le da el encuentro. Vuelve con el discurso de la belleza de sus ojos y le agrega que le gusta, la mujer aterrada regresa a casa. Meses después, tras vivir tiempos de pesadilla, se lamenta de no haber denunciado lo evidente, el acoso, disfrazado en piropo y galantería, que escondía a un hombre obsesivo y dispuesto a todo.

Esta historia, solo es similar a lo que ha sufrido la periodista Mabel Huertas, pero solo en el inicio. Ella decidió denunciar por acoso a un empleado de una tienda ante sus jefes, porque utilizando la información que dio para la compra de un producto, le escribió un mensaje que ella consideró como acoso, al sentirse vulnerada. Decidió cortar de raíz un hecho que podría traer consecuencias inesperadas.

Tras publicar el incidente en Twitter, pocas veces hemos sido testigos de cómo una denuncia totalmente válida, justificada, honesta, se terminó convirtiendo en un tema de debate nacional, en el que la afectada, se transformó en victimaria, la mala de la película. ¿Ella cometió un error? Nada de eso, hizo lo que consideró correcto, sin embargo, para algunos, él “a mí no me parece”, “creo que es exagerado”, “no fue estrictamente acoso”, pretende normalizar situaciones que, si se toleran, muchas veces terminan convirtiéndose en feminicidios y no exageramos.

Qué alucinante leer en estos tiempos de pandemia, que nos debería convertir en seres humanos más empáticos, a usuarios de redes y personajes que quieren calificar emociones y situaciones tan de uno, quitándole validez por cuestiones subjetivas. Penoso también que hasta hayan apelado a relaciones personales para tratar de minimizar su denuncia, bajarla, como la que hubiera hecho algo mal fuera ella, o la que originó todo este lío.

La lucha de las mujeres por defender sus derechos y evitar ser vulneradas es de todos los días y de muchos frentes. Señoras, señores, falta mucho por hacer.