Derecho a la identidad

En nuestro país hay bebés a los que se les niega la nacionalidad, pese a ser hijos de peruanos. El vacío en una ley antigua afecta su derecho constitucional a la identidad.

¿Cómo surge el problema? Nuestro Código Civil —publicado hace 35 años— señala que cuando un hijo nace fuera del matrimonio, la madre puede inscribirlo sin revelar la identidad del padre. Lo mismo no se establece para el padre, quien necesariamente debe revelar la identidad de la madre. El legislador no se puso en un supuesto que sucede el día de hoy: hombres que son papás gracias a la maternidad subrogada.

Este es el caso de Ricardo Morán y sus dos hijos. Ricardo se convirtió en padre en Estados Unidos gracias a dicha técnica de reproducción. Él es legal y biológicamente el padre de sus hijos, pero no conoce (ni puede conocer) la identidad de la donante anónima de óvulos. Allá no tuvo problema para la inscripción de sus hijos como estadounidenses, pero aquí hasta la fecha no logra inscribirlos como peruanos. Y con los avances científicos, casos así serán cada día más comunes.

Esto vulnera el principio de interés superior del niño, haciendo que los bebés sean extranjeros en su propio país. Por ello, hemos presentado un proyecto multipartidario que propone una modificación legal sencilla, permitiendo que el padre pueda inscribir a sus hijos sin revelar la identidad de la madre en los casos de procedimientos de reproducción asistida debidamente comprobados.

Esperamos que este proyecto pueda ser debatido y aprobado. La realidad debe primar sobre cualquier ideología: los bebés existen y son peruanos. La ley no puede ignorarlos.