El economista Kurt Burneo fue por lana y salió trasquilado tras su amague de aproximación al equipo técnico de Perú Libre. Sin embargo, su alejamiento del partido del lápiz y sus declaraciones posteriores nos dejan en claro que las medidas económicas que aplicarían los marxistas desde el 28 de julio serían las mismas que ya conocemos por el plan de gobierno de Vladimir Cerrón, que no hay moderación y que, en esa eventualidad, el desastre estaría asegurado.

Ya desde el fin de semana último, cuando Castillo lanzó su plan para 100 días, estaba claro que no había viraje, ni moderación ni “hoja de ruta”. Lo dicho por Burneo tras su alejamiento de Perú Libre lo ratifica. Quieren prohibir importaciones con todo lo que eso implica, violar los contratos con empresas privadas y darle sus funciones al Estado y, en general, volver a las fracasadas recetas de los años 70 y 80 que nos llevaron al abismo de la pobreza.

Si antes de las elecciones y a raíz de la pandemia, ya teníamos un panorama sombrío en materia económica para los próximos años, de ganar Castillo este seis de junio la cosa se pondrá peor. Lo que nos están anunciado el partido de Cerrón y el equipo técnico reclutado en los últimos días es un verdadero desmadre. Estarían aplicando el manual perfecto para hundir un país como el Perú, que en los últimos años redujo la pobreza como pocos en el mundo.

Ya incluso están hablando –entre otras barbaridades en materia económica– de relanzar una aerolínea de bandera cuyo fracaso económico tarde o temprano tendrá que ser asumido por todos los peruanos, y de una reforma del sistema de pensiones, algo sin duda necesario, pero que en manos de marxistas leninistas muy próximos a Sendero Luminoso, podría implicar una pesadilla para todos aquellos que cuentan con dinero en una AFP gracias a su trabajo.

El plan de Cerrón que incluye un ilegal cambio de Constitución, sigue tan vigente como el primer día, a lo que se suma lo dicho por Guillermo Bermejo, en el sentido de que si llegan al poder, lo harán para quedarse. Más claros no pueden ser. Esto no es especulación ni un intento por atemorizar a la gente. Está escrito en los planes de Perú Libre y lo han reiterado en las últimas horas. Después, cuando todo se hunda, no salgan a decir que los engañaron o que “no me representan”.