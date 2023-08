La situación del Perú preocupa a los peruanos responsables. La ausencia de un norte hacia el cual podamos dirigir nuestros esfuerzos es dramática, Angustia que los políticos no estén planteando una agenda social mínima que pueda vincular al Ejecutivo y al Legislativo y que lo único que veamos es coyuntura turbulenta y reacciones frente a la noticia inmediata. No tenemos reflexiones de mediano plazo. La Universidad San Martín de Porres a través de su dinámico vicerrector Raúl Bao y de su eficiente funcionaria Celinda Acosta vienen organizando los desayunos democráticos por la gobernabilidad como parte de su Cátedra Perú. Estuvimos en el más reciente sobre los desafíos del sector salud después de la pandemia. Con el flamante ministro César Vásquez que digo algunas verdades y confirmó que gran parte de la estructura primaria de salud está abandonada. Y que hay mucho por hacer. Este evento que reunió a docentes, periodistas y funcionarios del sector es una muestra de lo que puede hacer una universidad con sensibilidad más allá de las clases. La universidad peruana ha estado ausente del debate político y de la agenda social desde la creación de la SUNEDU. Que se rompa este silencio es muy buena noticia. Necesitamos facilitadores del debate de alto nivel y es lo que tuvimos con la intervención del doctor Arturo Pareja Cruz, director del Centro de Investigación quien aclaró muchas dudas y asignó muchas responsabilidades acerca del alto costo que el Perú tuvo que pagar por la pandemia. Esclarecedora intervención que respondió a porqué tanto médicos fallecieron a pesar de haber sido vacunados con dos dosis de SINOFAR. Y también al manejo no científico, puramente empresarial, de la compra de las pruebas rápidas en lugar de las moleculares. Que continúen los desayunos y el debate. ¡Felicitaciones!