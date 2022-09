¿Quién filtró el audio? Veo a la acusada de grabar a César Acuña y Lady Camones, entre otros, hablar sobre el incidente y sinceramente no me parece que haya sido ella. Salvo que Heidy Juárez sea una actriz de polendas, de verdad que no tiene la mirada y la expresión de quien ha sido culpable.

Pero en Alianza Para el Progreso no dudan, y la han sacado sin previo aviso, sin siquiera esperar sus descargos. Aluden un peritaje técnico que el resto, incluida Heidy Juárez, desconoce. No me sorprendería que se hayan equivocado esta vez. Se han equivocado groseramente al leer la realidad, ¿por qué no se equivocarían esta vez?

Recordemos lo que pasó con la vacancia de Martín Vizcarra. APP pensó que serían aplaudidos por la faena contra Vizcarra, pero el asunto les reventó en la cara. En pocos días descubrieron que se habían equivocado. El mismo Luis Valdez, quien había ungido a Manuel Merino, terminó pidiéndole su renuncia.

Ahora, luego de escuchar los audios, queda claro que Valdez, dirigente de APP, pensaba lo mismo, y también Acuña. Es decir, creían que con la vacancia a Pedro Castillo asegurarían el triunfo electoral en las elecciones del 2 de octubre.

Finalmente, el plan de la vacancia fue torpedeado desde adentro y quien terminó siendo censurada fue Lady Camones del Congreso. De paso, Acuña perdió el control de la Mesa Directiva en medio de un golpe político contundente.

No sabemos si Juárez fue quien grabó el audio, pero queda claro que alguien que trataba con el Ejecutivo lo hizo desde la misma médula de APP. Alguien que se puso en alerta al ver que Acuña planeaba ir por la “cabeza” de Pedro Castillo.