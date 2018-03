Deslizamientos y muertes en el centro del país

En los últimos días, las intensas lluvias en la región central del país han producido huaicos y deslizamientos, que dejaron carreteras interrumpidas por piedras y lodo. No solo han quedado pueblos incomunicados, sino también víctimas, como un joven en Huancavelica. Gran cantidad de rocas cayeron desde el cerro Hatun Rumi sobre un bus, matando a un estudiante de 19 años.

Los deslizamientos de piedras desde el Hatun Rumi suceden desde hace más de un año y, pese a las promesas del gobernador regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez, de conjurar este peligro, no ha hecho nada. Aunque se intervino el cerro, al parecer no se hizo con los conocimientos necesarios ni con la ayuda técnica requerida. “El Gobierno Regional de Huancavelica debió habilitar una vía alterna, pero no le interesa mucho esto. Ahora, por necesidad, tenemos que seguir pasando por el lugar del accidente, temiendo por nuestras vidas”, afirma el comerciante Wilmer Solano, refiriéndose a la vía que conduce a Huancayo hacia Ayacucho, en la zona de Izcuchaca.

En Ayacucho también se producen emergencias por los fenómenos climatológicos. En la vía Huamanga-San Francisco, hubo derrumbes y cayeron rocas que milagrosamente no impactaron en un bus de pasajeros. Además, un río se desbordó a la altura del kilómetro 2466 de la carretera Huancayo-Ayacucho.

Ayacucho se prepara para recibir a 50 mil visitantes por Semana Santa y es evidente que las autoridades regionales deben tomar cartas en el asunto ante estos eventos naturales. En marzo, siempre ocurren desastres; ya que los suelos se encuentran más vulnerables porque es la etapa final del periodo lluvioso. Esperamos que el gobernador Wilfredo Oscorima preste atención a esta realidad; aunque lo dudamos, puesto que desde hace tiempo gobierna desde Lima.