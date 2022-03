No hay ninguna duda que Perú Libre está gobernando el Perú. El sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón no solo es un propagandista de la gestión de Pedro Castillo, sino que es el más influyente de su entorno. Además tiene ministros acólitos y sigue llenando de campañistas y ayayeros muchos puestos del Ejecutivo. Incluso, no pocos han sostenido que quiere repetir el andamiaje de corrupción en todo el país.

Mientras tanto, el jefe de Estado grita consignas mágicas por plazas del interior del país y lanza propuestas con total desprecio por la realidad. No se da cuenta que está con el agua al cuello por la magnitud de la tormenta, luego de conocerse las declaraciones de Karelim López.

Es evidente que Castillo desde ahora se va a dedicar más a cuidar su pellejo y sus privilegios que mejorar la calidad de vida de los peruanos. Por eso, vemos que su especialidad en los últimos días es justificar sus malos pasos. Sus argumentos son tan delirantes, que lo único que consiguen es generar más incertidumbre y caos. Reduce sus discursos a clichés de más importancia proselitista y no hace referencia a las urgencias de la mayoría de peruanos. Ese camino contradictorio y las señales de corrupción en su gobierno hacen que se abran varias alternativas para frenarlo: una de ella es la vacancia presidencial.