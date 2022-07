El principio de la “Mutual Assured Destruction” (Destrucción Mutua Asegurada), tan de moda en los años 60, inhibió durante la guerra fría tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética en sus propósitos de lanzar sus bombas atómicas entre sí. “Esto tiene su correlato natural en un animal que se encuentra con un rival de fuerza similar, lo respetará, pero no le temerá en exceso porque como él, tampoco se atreverá a pasar al ataque, uno y otro se amenazará sin agredir”, explicaba el zoólogo austriaco Konrad Lorenz.

Me acuerdo de esto luego de analizar un año de pugnas y disputas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, que no pasó a mayores. Debe ser por eso que ambos son ampliamente rechazados por los peruanos. No hay duda que el malestar y el enojo de la población va en ascenso.

Ante la inestabilidad política, el desgobierno y las señales de corrupción del Ejecutivo, el Congreso tuvo y tiene la responsabilidad de acabar con esta grave crisis política y moral. Ello obliga al Legislativo a trascender en el corto plazo y buscar salidas constitucionales a este desmadre. Está claro que faltan 14 votos para la vacancia y esperándolos puede ocurrir lo peor: irnos al abismo. La alternativa es convocar a nuevas elecciones generales, algo que pide el 65% de peruanos, según Ipsos. Por supuesto, es altamente improbable que el presidente Castillo lo acepte y promueva. Ante ello, solo queda que el Congreso realice una reforma constitucional. ¿Estará de acuerdo una mayoría simple de congresistas? Esperemos que sí. Hoy por hoy el 61% de peruanos sostiene que a los legisladores solo les interesa sus intereses personales. Llegó el momento de demostrar que no es así.