Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Una fecha que vale para conmemorar la lucha de la mujer por su participación en igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. En ese sentido, como la historia lo amerita, esta fecha más que para la celebración sirve para la reflexión sobre lo que se está realizando en nuestro país en busca de erradicar de una vez por todas el maltrato y la violencia contra las mujeres.

Aunque es cierto que esta fecha conmemorativa fue reconocida en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas, existen muchos antecedentes de la lucha por los derechos de las mujeres, quienes alzaron su voz durante los inicios del siglo pasado y cuyo activismo permitió que se les diera el espacio que merecían.

Sin embargo, hay mucha tarea por cumplir; por ello, la lucha de la mujer continúa. Hoy se protesta en las calles, en contra del feminicidio y del maltrato en todas sus variantes.

Cada semana, las noticias más relevantes tienen que ver con la muerte de una mujer a manos de un hombre. Este drama no se detiene en nuestro país. El año pasado, se cometieron 149 feminicidios. Estas son cifras que van en aumento, considerando que en el 2017 ocurrieron 121 asesinatos de mujeres y solo durante estos primeros meses del 2019 ya se han registrado casi 30.

El Gobierno y la sociedad deben actuar de inmediato para neutralizar la violencia contra la mujer. Las víctimas no van a denunciar si no tienen protección y si no perciben acción de las instituciones del Estado contra aquellos inhumanos que son incapaces de colocarse en el lugar de las víctimas de sus atrocidades.