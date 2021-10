Hoy es el Día Internacional de la No Violencia que fue establecido por la Asamblea General de la ONU el 15 de junio de 2007, quedando sellado por la Resolución 61/2711 para recordarla el 2 de octubre de cada año como ahora. La fecha no es una casualidad. Es el día del nacimiento de Mahatma Gandhi, el mayor y más extraordinario líder del movimiento de la Independencia de la India, y reconocido mundialmente como la máxima figura del pacifismo, al conseguir que su patria se desligue del Reino Unido sin que para ello se recurra al método violento como ha sido practicado por sociedades y gobiernos dominados por el método dialéctico y la lucha de clases. La referida resolución del mayor foro político del mundo consagró “difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública” reafirmando “la relevancia universal del principio de no violencia”, así como el de “asegurar una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”. Pero no solamente son violentos o practican la violencia los que colocan coches bombas, vuelan establecimientos atestados de personas o los que decapitan a quienes no piensan ni practican conductas como ellos quieren imponerlas. No. También son violentos los que maltratan psicológicamente. También lo son aquellos que teniendo poder son intolerantes e intransigentes y por esa posición ventajosa son capaces de atropellar la dignidad de los que se encuentran en menoscabo. Todas las formas de violencia son muy malas y debemos censurarlas y denunciarlas porque la violencia degrada al hombre convirtiendo a los que la practican en completos miserables sin espacio para hallarse en una sociedad nacional o internacional de respetos mutuos y permanentes. Todavía seguimos experimentando el mundo de las guerras y los conflictos pero felizmente la paz viene bregando para superponerse como regla a partir de la Carta de San Francisco de 1945 y la consagración de la solución pacífica como norma imperativa, es decir, de ius cogens u obligatoria. Aprendamos de Gandhi que dijo: “la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.