El Congreso le dio el voto de confianza al gabinete de Aníbal Torres y luego, a duras penas se presentó una moción de censura al ministro de Salud, Hernán Condori, sin firmas de Fuerza Popular. En tanto, dentro de pocos días se debatirá la moción de vacancia presidencial y todo indica que no se lograrán los votos para destituir a Pedro Castillo.

Está claro que los discursos en pro de la transparencia y contra la corrupción de los parlamentarios cada vez que están frente a un micrófono se ahogan bajo las voces que les dicen que hay que acomodarse porque nada puede modificarse. Al final predican una cosa y hacen otra. Da la impresión que algunos empeñan su voluntad, presionados por alguna propuesta. Llegan apremiados por ofrecimientos del poder y priorizan esas necesidades antes que las de la mayoría de peruanos. No identifican intereses comunes para encontrar el camino de la concertación. Lo único que quieren es un mutuo beneficio. Algunos, ubicados en las antípodas, del partido de Gobierno, incluso, están más preocupados en mantener la rentabilidad de su escaño y así flexibilizan sus principios. Esta coyuntura deja una secuela no tan perceptible, aunque no menos trascendente, la labor de control político y contrapeso del Congreso se ha dejado de lado. Por eso, más de uno juzga como de complicidad la relación entre ambos poderes del Estado. Los psicoanalistas usan mucho el término “acting-out”, que tiene que ver con elegir la acción en vez de las palabras. De eso se trata ahora. Y que sea con absoluta coherencia.