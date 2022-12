Lo que hemos vivido en los últimos días, han sido momentos difíciles y complicados para nuestra débil democracia, donde equivocadamente el Congreso ha festejado como un triunfo la caída de Castillo y eso no es tan cierto; porque es el propio expresidente quien se disparó a los pies y provocó su salida de la manera más chambonezca. Y es que no quieren ver más allá de su propio e inmediato interés porque sienten que han asegurado su curul y su sueldo hasta el 2026, pero no están viendo el sentir del pueblo, ese que rechaza mayoritariamente la gestión de los congresistas y que podría ser el detonante de una nueva crisis.

Ya se han registrado acciones violentas, bloqueos de carreteras y protestas que piden el cierre del parlamento y una nueva Constitución. Esto obligó a la nueva presidenta Dina Boluarte a declarar que ella ha jurado completar el mandato hasta el 2026, pero que si la población y la coyuntura lo requiere, podría evaluarse un adelanto de elecciones. Es una forma de leer lo que pasa en las calles, pero no es necesariamente lo que quieren los congresistas y allí está el problema.

La presidenta Boluarte está caminando por el filo de la cornisa y la democracia está nuevamente en peligro si ambos poderes, Ejecutivo y Legislativo, no se ponen de acuerdo para salir de este estado y eso pasa por evaluar la posibilidad de un adelanto de elecciones; o que ambos poderes hagan las cosas bien pensando en el país y no en sus intereses.