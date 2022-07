Cuando le preguntaron a Dan Fogelman, creador de “This is Us” (Star Plus, Amazon Prime), cuál fue la inspiración para crear la serie que finalizó recientemente, tras seis temporadas, su respuesta fue sencilla y a la vez contundente: ‘fue un homenaje a mi madre’. Y es que en medio de una cada vez más competitiva, ambiciosa y a veces, hasta sin límites industria de la televisión, que una serie durante seis años haya capturado a la teleaudiencia mundial con una historia que apela a los lazos familiares, al sentimiento y la nostalgia, es un fenómeno que se debe resaltar. Los Pearson, integrados por Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) y sus hijos Randall (Sterling K. Brown) Kate (Chrissy Metz) y Kevin (Justin Hartley), consiguieron capturar con una propuesta que desde su inicio generaba expectativa. Una pareja (Los Pearson) llega al hospital a punto de que la madre dé a luz trillizos, pero algo sucede en el parto y muere uno de los niños, en ese momento abandonan en la clínica a un bebé afroamericano recién nacido y los flamantes padres deciden adoptarlo. Jack y Rebecca regresarán a casa con sus tres hijos, a quienes siempre tratarán por igual, y en cuyo primer capítulo también se les ves adultos cumpliendo años y además mostrándonos cómo les ha ido en la vida. La serie que cambia de un tiempo a otro y presenta a sus personajes, niños, jóvenes y adultos, no necesita más que historias bien construídas, diálogos inteligentes y actuaciones memorables para conseguir sus objetivos; sus directores reafirman que no se necesitan efectos especiales, violencia gratuita, ni tramas elementales para que el público se enganche con una serie. Y aunque son odiosas las comparaciones, muchas veces, por aquí, se subestima al televidente con eso de que “hay que darle lo que le gusta”, y se insiste en contenidos carentes de originalidad, repetitivos, que no exigen ni a sus actores, grandes aportes en la construcción de personajes. Tampoco es una justificación que debido a los pocos recursos con los que se cuenta no se pueden hacer producciones inteligentes, bien escritas. eso es simplemente una excusa para no ponerse a a la altura de lo que el público está exigiendo. Para quienes deseen refrescar sus preferencias televisivas, denle una mirada a “This is us”, en cuyos capítulos finales hay una frase que dice un personaje y le cae redonda: “Si algo te entristece cuando acaba, es porque ha sido grandioso cuando sucedía”.