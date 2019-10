Disolución constitucional del Congreso

El Congreso de la República ha sido disuelto constitucionalmente debido a que le negó por segunda vez la confianza al Premier, que representa al Consejo de Ministros.

El expremier Salvador del Solar hizo cuestión de confianza por la modalidad de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que ya tenían su mandato vencido. Pero la mayoría fujiaprista y sus aliados hicieron un proceso claramente irregular para elegir a los nuevos magistrados del colegiado constitucional, pretendiendo copar esta tan importante entidad del Estado para traerse abajo las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre la corrupción del caso "Lava Jato"; más aún, por temor, ya que en esta semana Jorge Barata revelará la identidad de los denominados “codinomes”, que son los sobrenombres de algunos congresistas que recibieron dinero ilegal de Odebrecht.

Sin embargo, esta ex mayoría parlamentaria no ha aceptado la disolución del Congreso, aferrándose a un cargo que ya no ostenta, "suspendiendo” del cargo al presidente Vizcarra y nombrando risiblemente a otra persona en dicha función. Todo esto para seguir conservando su inmunidad y sus privilegios.

Esta grave crisis política va a ser finalmente resuelta por las instituciones del Estado y por la población, que a través de movilizaciones mayoritariamente apoyan esta medida constitucional. En política hay un criterio de realismo y quien gobierna el país es el presidente de la República, que es sin lugar a dudas Martín Vizcarra.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a mi región Puno y a todos mis electores por la confianza que me dieron al elegirme como congresista para representarlos en el Parlamento. Seguiremos trabajando con el mismo empeño para mejorar nuestro país y devolverle a la gente la ilusión de seguir creyendo en un Perú para todos y todas.

Mi especial gratitud a ustedes.