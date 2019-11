Disparos a los pies

En los últimos días, la exsecretaria personal de Nadine Heredia y excandidata presidencial Verónika Mendoza no ha sido la única que se disparó a los pies al aliarse temporalmente con Vladimir Cerrón, el suspendido gobernador de Junín sentenciado por corrupción. Susel Paredes y Daniel Urresti, a quienes muchos veían como buenas cartas en el Congreso tras sus gestiones en el ámbito edil, también han errado largamente al integrar listas con personajes más que cuestionados.

La exvillaranista Susel Paredes, funcionaria de la Municipalidad de La Victoria, está postulando por Somos Perú, compartiendo lista con gente como el exalcalde de Puente Piedra y excongresista Rennán Espinoza, escudero de Alejandro Toledo, acusado de recibir una coima de Odebrecht. También es compañera del exburgomaestre de Miraflores Manuel Masías, quien acusó a unos jóvenes inocentes de ser "Los malditos de Larcomar", entre varias perlas.

Si miramos al general Urresti, pese al proceso judicial que afronta por el presunto asesinato del periodista ayacuchano Hugo Bustíos, hay gente que cree en su capacidad de gestión tras la mano dura que ha puesto en Los Olivos, donde se nota su buen trabajo. Ni sus críticos lo pueden negar. Sin embargo, ir en la lista del partido de José Luna, dueño de la cancelada Universidad Telesup y quien tiene mucho que aclarar por sus nexos con Luis Castañeda y Odebrecht, no le hace ningún favor.

Paredes y Urresti podrán decir lo que quieran sobre su honestidad y buena mano en la labor municipal, pero ir en listas de candidatos al lado de Espinoza y de Masías, o bajo el "amparo" de "Pepe" Luna, es suficiente como para que muchos les bajen el dedo. ¿Dirán que son de la lista pero que no saben nada? ¿Usarán las agrupaciones que hoy los acogen para entrar al Congreso y luego irse por su lado? Ya hemos tenido bastante de eso y sabemos en qué termina.

Si estamos saliendo de una etapa crítica de nuestra política, en que el último Congreso terminó siendo un desastre en parte por la propia responsabilidad de los electores, esta vez no podemos equivocarnos.Informémonos quién es quién, y con qué personajes están postulando. No nos dejemos sorprender otra vez. Acá menciono solo dos casos, pero hay muchos más. Si Verónika tuvo a Cerrón, Susel Paredes tiene a Espinoza y Mesías; y Urresti a Luna. Que no nos sorprendan.