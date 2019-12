¿Dónde está el gobernador?

Es la pregunta que nos hacemos los arequipeños. La primera autoridad de la región brilla por su ausencia, no da entrevistas a los medios, no asiste a las reuniones de coordinación con los diversos sectores de la sociedad, no se reúne con los empresarios, ni siquiera con sus propios gerentes, tal como lo denunció el cuestionado excontralor Edgar Alarcón, quien dijo que durante el tiempo que fue su asesor solamente lo vio una vez.

¿Qué está pasando con Elmer Cáceres Llica? Una de sus últimas apariciones en público fue cuando asistió a una reunión de los agricultores del distrito de La Joya, a quienes acusó de orquestar protestas pagadas por Southern y Estados Unidos, además de deslizar entre balbuceos incoherentes que querían matar a Evo Morales.

Los asistentes dijeron que se le sentía aliento a alcohol, rumor que se escucha insistentemente cuando se pregunta por él.

La última de Cáceres: dejó plantados al presidente de fiscales y al defensor del Pueblo, en una reunión donde se iba a aprobar el plan de lucha contra la violencia a la mujer.

Más allá de lo que haga con su vida privada y la forma como celebra, él es la primera autoridad de la región y el trabajo que debe realizar es de suma importancia para el desarrollo de todos. No se puede dejar de lado la responsabilidad que implica conducir los destinos de una de las regiones más importantes del país.

Ya se habla de una posible revocatoria.