Esta semana, al igual que muchos ciudadanos, recibí con sorpresa las declaraciones de algunos líderes políticos con respecto a la posición ideológica de sus organizaciones políticas. Lo señalado por Renovación Popular y Fuerza Popular en su nueva ubicación al “centro” llama la atención. Parece que muchos políticos han tomado la decisión de autodenominarse de centro como estrategia para atraer nuevos electores a sus proyectos. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿Dónde está la derecha peruana?

De acuerdo a cifras de IEP y DATUM, aproximadamente el 30% de los peruanos nos identificamos con la derecha. La cifra es bastante alta y lo preocupante es que no tiene representación institucional en el ajedrez político peruano. El sentimiento de la derecha peruana no nace por el trabajo de campo de un partido o por el esfuerzo de líderes para difundir ideas, la derecha peruana nace como expresión de rechazo a la acción política de la izquierda. En los últimos 23 años quienes, en algún momento han sido categorizados como “de derecha”, despachaban políticamente desde Lima, preferían los cócteles y los clubes, mientras la izquierda desarrollaba trabajo político real. Ellos tomaron el magisterio, los gobiernos locales y regionales y la calle, mientras grupos elitistas y snobs se miraban el ombligo. La verdadera crisis de representación en nuestro país está en nuestro sector. Millones de peruanos de derecha no encuentran un candidato que los represente para su municipio o gobierno regional, menos para el congreso o la presidencia. Si un líder nacional o partido no se puede definirse como derecha, ¿cómo podemos convencer al tercio de peruanos a levantar nuestras banderas en Puno, Cusco o Ancash? Yo lo hice en Junín, enfrentándome a una mega organización criminal de izquierda, pero una golondrina no hace el verano. Necesitamos que la derecha tenga una representación real, sin complejos, sin miedos, orgullosos de lo logrado a partir de los 90s y dispuestos a seguir con la gran transformación para eliminar a la izquierda criminal.