Estas fiestas patrias han sido muy difíciles para quienes amamos al Perú. Cumplir un año de un régimen criminal y corrupto, cumplir un año con una de las peores crisis económicas y políticas no puede ser motivo de alegría para nadie. En medio de una complicada elección de Mesa Directiva del Congreso, en la que los egos y división de la oposición casi hacen triunfar a Cerrón, y el patético discurso del mitómano Pedro Castillo, todos los peruanos nos preguntamos: ¿Dónde están los patriotas? ¿Por qué todo sigue igual, por qué no le pasa nada a la mafia si hay pruebas de sobra de sus delitos?

He sido uno de los pocos políticos que se comprometió con la defensa de la Patria desde el día uno, como congresista y luego como ciudadano. Por eso en marchas, eventos y redes sociales puedo decir que conozco a muchos patriotas de verdad, ciudadanos que dejándolo todo se enfrentan sin miedo a la mafia. Lamentablemente, los “políticos de oposición”, la mayoría de congresistas y lideres políticos nos han demostrado que no son Patriotas: no marchan, no luchan, no caminan, no quieren vacar a Castillo e inhabilitar a Boluarte, no quieren enfrentar a Cerrón y al comunismo.

¿Dónde están los patriotas?, me vuelvo a preguntar y la respuesta es más clara: Los que negocian y dialogan con Cerrón y Castillo, los que se van de viaje por fiestas patrias mientras el país se hunde, los que prefieren vacacionar o estar en eventos protocolares y sociales pero jamás marcharon: Ellos no son Patriotas. Los patriotas estamos en la calle, dando la cara, luchando, sacrificándolo todo porque quien no quiere a su patria, no ama a su familia ¡Vamos patriotas, somos nosotros los que sacaremos a Castillo de Palacio!