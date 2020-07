Queda un año para el fin del quinquenio de gobierno compartido entre Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, y es evidente que quien reciba el mandato en julio próximo tendrá en sus manos el gran encargo de dar a los peruanos más pobres una educación y una salud públicas de calidad, pues al igual que en otras gestiones, desde el 2016 a la fecha es poco o nada lo que se ha hecho en ambos sectores que son fundamentales en todo país.

A poco del bicentenario, salud y educación siguen siendo las grandes deudas. Se ha ofrecido de todo a lo largo de décadas, pero nos mantenemos en la cola. Veamos lo que ha pasado en estos últimos meses en medio de la expansión del COVID-19. El crecimiento económico del Perú por más de 20 años no ha sido capaz de traducirse en mejores hospitales y más médicos bien pagados. En la formación escolar la situación es similar. Mucho discurso y mucho diagnóstico, pero pocos resultados.

Estos sectores merecen trabajo efectivo y no seguir siendo objeto de demagogia como la de colocar en la Constitución, a través del Congreso que no tiene iniciativa de gasto, la obligatoriedad de destinar el 6% del producto bruto interno (PBI) a la educación, lo que va a llevar, indefectiblemente, a quitar recursos a otras áreas solo para que un grupo de legisladores que no saben ni dónde están parados, digan que trabajan por los niños más pobres. Solo en el Perú.

La salud pública que está para llorar, tal como ha quedado demostrado en estos meses, tampoco puede seguir siendo usada para farsas alucinadas como la de afirmar que se han hecho 80 hospitales en un año, cuando durante la emergencia vemos que todos se ven obligados a hacer colas –y a morir en muchos casos– en hospitales “históricos” como el Dos de Mayo o el Rebagliati. ¿Alguien ha visto a la gente yendo a atenderse en uno de los centros asistenciales inaugurados en 2019?

Podremos soñar con ser recibidos algún día en el exclusivo club de los países de la OCDE y codearnos con los grandes. Sin embargo, acá nos mantenemos últimos en formación escolar a nivel público, la gente se muere en las puertas de los hospitales y millones no tienen agua para lavarse las manos, mientras los políticos se valen de toda esta tragedia para hacer demagogia hacia las tribunas y las encuestas del domingo. Y eso que la campaña recién comienza.