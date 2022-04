Dos mujeres, dos historias sucedidas a miles de kilómetros de distancia y en tiempos distintos, pero que terminan hermanándose en el dolor y la agresión. La cantante y actriz mexicana Sasha Sokol, una de las más destacadas de su generación, hoy de 51 años, rompió el silencio que mantuvo por décadas debido a que el productor mexicano Luis de Llano admitió en una reciente entrevista que mantuvo una “relación sentimental” con la artista cuando él tenía 39 y ella 14. “Siempre quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, escribió Sokol que está decidida a llevar a tribunales a de Llano.

A los pocos días de la denuncia que conmocionó México, aquí en el Perú, Mónica Cabrejos, en su reciente libro “Mujer pública”, revela que fue dopada y sufrió una violación sexual y también cuenta el acoso de un productor televisivo. Aunque la autora no mencionó nombres, los supuestos involucrados salieron a desmentir ser los protagonistas de ambos delitos lo que generó más polémica y repercusión mediática. ¿Pero cuál es el vínculo que une a Sasha y Mónica en medio de sus respectivos dramas? En principio, que ambas tienen que lidiar con hombres y mujeres que minimizan sus denuncias, no les la creen, las consideran extemporáneas y hay quienes se atreven a afirmar que lo hacen para conseguir notoriedad. ¿Alguien podría pensar en un sano juicio que alguien expondría su intimidad por puro morbo? Sasha y Mónica vuelven a ser agredidas y son revictimizadas cuando se les cuestiona su verdad, y les arrojan en la cara la responsabilidad de lo que les sucedió; en el caso de la mexicana, responsabilizando a sus padres que no cuidaron a su hija y en el de la peruana, que ella como mujer adulta sabía a lo que se enfrentaba.

No hay empatía alguna para las víctimas de un sistema que, a pesar de todos los esfuerzos, no protege a la mujer de ser violentada, sea una figura mediática, ama de casa o una joven profesional.