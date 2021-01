Por esos días los medios muestran una y otra vez a decenas de familiares de menores internados en la sede del Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña, durmiendo en la calle cubiertos con telas y plásticos, mientras se quejan de que los médicos de ese histórico centro asistencial no les dan información sobre la situación de sus pequeños, lo cual es un doble crimen que es apenas una muestra de cómo funciona la salud pública en el Perú.

Por un lado, está el hecho de que estas personas tengan que vivir en la calle. Se ha informado que a causa de la pandemia, los albergues donde antes podían alojarse los padres de los menores procedentes de provincias, han tenido que ser cerrados. Sin embargo, alguna solución tiene que haber para que estos peruanos pobres y quizá sin más familiares en Lima, no estén tirando suelazo todas las noches. Las imágenes son dramáticas y hasta inhumanas.

A esto se suma que los padres y parientes que duermen en la vía pública, se quejan que no reciben información de sus pequeños internados en el mencionado hospital de la avenida Brasil. ¿Puede ser esto posible? ¿Quién saca cara por estas personas? Cosas como estas no pueden estar sucediendo en ningún lugar del país. Si esto ocurre en el corazón de la capital, habría que ver qué pasa en hospitales más alejados de provincias o en centros de salud.

Mientras esto sucede en el ex Hospital del Niño con menores llegados desde las diferentes regiones, en los centros asistenciales donde se atiende a pacientes COVID la cosa está para llorar. No hay más camas UCI. Ayer la Defensoría del Pueblo reportó que en Lima y Callao sólo quedaban cuatro. Un tema aparte es la falta de médicos especializados en su utilización, que no es nada fácil para cualquier profesional de la salud.

La calamidad de nuestro sistema de salud pública no sólo nos la muestra la fallida lucha contra la pandemia. También lo hacen situaciones como las del ex Hospital del Niño, que deberían ser tomadas muy en cuenta por los candidatos presidenciales y al Congreso, para que vayan elaborando una agenda de lo que tendrán que solucionar en caso de ser elegidos. ¿Podrán hacerlo algunos de esos bailarines, “influencers” y charlatanes que vemos hoy pidiendo nuestros votos?