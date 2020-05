El anuncio de la reactivación económica es una buena noticia para el país toda vez que la salud y la economía no pueden caminar por cuerdas separadas ya que sin salud no hay economía, pero sin economía no pueden existir los recursos necesarios para poder atender a miles de personas que vienen siendo afectadas por el COVID-19.

Los empresarios somos conscientes que el gran reto de esta reactivación es cómo hacer que ésta no genere nuevos contagios. Al respecto, es importante señalar que en las industrias y servicios que permanecieron abiertos durante la cuarentena, las tasas de contagio estuvieron muy por debajo de la media nacional, y ello obedece a que el empresariado de manera voluntaria se autoimpuso una serie de medidas para proteger a sus colaboradores, clientes y proveedores.

En el caso específico de la pesca industrial desde hace más de 15 días venimos trabajando en el mantenimiento de nuestras plantas y flota bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria, los cuales han sido cumplidos al 100% según una auditoría externa, y que nos ha permitido que el índice de contagio en esta etapa se ubique muy por debajo de 1 por cada 1,000 trabajadores.

En cuanto al protocolo de operación para la próxima temporada de pesca, lo que nos toca es un reforzamiento de las medidas de seguridad y salubridad que han venido funcionando muy bien. Por ello, como gremio, hemos acordado que sea un auditor externo quien fiscalice el cumplimiento de nuestros protocolos, así como la potestad de suspender la operación de cualquier empresa asociada que estuviera incumpliendo con los mismos. Estamos listos para zarpar y poner el hombro por el Perú.