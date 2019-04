​EE.UU. ARRASA CON CANCILLER ARREAZA

El gobierno de Donald Trump no da tregua a la dictadura corrupta de Venezuela, que sigue aferrada al poder de facto. En efecto, el Departamento de Tesoro acaba de incluir en la lista de la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros al canciller madurista Jorge Arreaza. El jefe de la diplomacia chavista ha salido a decir a los cuatro vientos que la Casa Blanca se ensaña contra él por las denuncias que hicieron en la ONU hace menos de 48 horas, argumentando abusos de Washington. Nadie le cree. Al contrario, lo real y concreto es que la incorporación del ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro en la referida lista jaquea a Arreaza, quien, como otros miembros de la cúpula chavista, ya no podrá disponer de los activos con que cuenta en EE.UU., así como sus bienes, que han sido bloqueados. Está claro que le está doliendo en el alma la sorpresiva medida, pues cualquier intento por movilizar sus cuentas ha quedado completamente frustrado. La medida confirma, además, que EE.UU. tiene muy clara su agenda para con la Venezuela chavista, y Donald Trump no va a bajar la guardia hasta lograr la caída del dictador. En total coordinación, no es gratuita, entonces, la reciente marcha a nivel nacional que ha convocado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para el próximo miércoles 1 de mayo. Maduro debe estar cruzando los dedos, porque mientras más miembros de su cercanísimo entorno resulten sancionados por Washington, su debilitamiento se acrecienta promoviendo la reacción social colectiva que más teme un dictador; es decir, que quienes hasta ahora defienden sus prepotencias sosteniéndolo en el control del poder terminen concluyendo en que jugarse la vida por Maduro a estas alturas del partido ya es en vano y, en consecuencia, decidan voltear la página de la historia del país llanero, reduciéndolo y entregándolo a EE.UU., como hicieron los que juraron lealtad al desaparecido Manuel Antonio Noriega, dictador de Panamá (1983-1989), quien terminó preso en EE.UU., luego extraditado a Francia y, finalmente, retornado a Panamá, donde murió en 2017. En Venezuela no hay fanáticos, por lo que nadie se inmolará dando su vida por un tirano como Maduro, que me parece terminará muy mal.