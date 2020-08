Agotadas las primarias -la etapa preliminar del proceso electoral en los Estados Unidos de América en que lidian en calidad de precandidatos los cuadros de cada uno de los dos partidos políticos (Republicano y Demócrata), para alcanzar la nominación nacional-, Joe Biden, el exvicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, finalmente ha sido elegido con 3558 apoyos de delegados, como candidato demócrata para convertirse en el 46° mandatario de la nación más poderosa del planeta. ¿Será que Biden tiene, a ojo cerrado, una victoria cantada?. La diferencia que mantenía en las encuestas con el presidente Donald Trump, que va por la reelección, hace un mes era de 14 puntos, y a la fecha, solo de 7. Una de las mayores debilidades que se imputa a Biden, casi siempre parsimonioso, es su falta de reflejos políticos. Con las falencias de Trump en el contexto político estadounidense -pandemia, racismo, etc.,-, Biden en realidad debió desmarcarse notablemente, pero no lo ha hecho. Era parte de su cuota personalísima. Esta realidad estaría confirmando que los ciudadanos más que a favor de Biden, en realidad están en contra del mandatario neoyorquino. Muchos están mirando el proceso de elecciones solamente desde las debilidades de Trump y no desde la clara ausencia de brillantez en el candidato demócrata. El factor Kamala Harris es una buena carta en la coyuntura para Biden pero debe ir acompañada de una acción estratégica que aún no se ve. Las cartas de Trump se agotan, eso es verdad, pero cuenta una, realmente letal: el debate de televisión. Trump buscará los flancos débiles de Biden y podría hacerle una coartada verbal - en eso es muy bueno- que hasta Harris en un arranque de desesperación, va a querer meterse en la pantalla chica. Un imaginario innegociable para la ciudadanía estadounidense que se haya inscrito en el “Destino Manifiesto”, es la fortaleza de sus gobernantes. A Trump la virilidad política le sobra por más desaciertos que tenga. Biden, si la tiene, deberá mostrarla porque en política no basta serlo, sino también, parecerlo.