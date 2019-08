​EE.UU.-CHINA: LA GUERRA COMERCIAL AL ROJO VIVO

La guerra comercial entre EE.UU. y China se ha convertido en asunto dominante de la relación bilateral. Primero Washington y luego Beijing, enseguida otra vez EE.UU. y ahora nuevamente China. Así las cosas, los aranceles llegarán hasta las nubes y ambos países entrarán en una fase explosiva. Pero ¿en qué consiste la declarada guerra comercial? Lo voy a explicar. Todo comienza con la pugna por la hegemonía económica. Mientras que Beijing quiere lograrla completamente en el planeta, Washington la sigue ostentando y hace lo imposible para que los chinos no lo consigan. Llevan prácticamente un año mostrándose abiertamente en esa dialéctica financiero-comercial. La manera más letal para golpear uno al otro ha sido elevar los aranceles a las importaciones, que es lo que hizo recientemente China en respuesta por las subidas de EE.UU. de las últimas semanas. Cuando se produce un abrupto aumento de los aranceles, hay menoscabos a la economía del otro Estado; es decir, así como todo lo que ingresa a EE.UU. procedente de China deberá pagar más impuestos, ahora todo lo que llega hasta el gigante asiático procedente de Norteamérica también será sometido a una elevación en los impuestos. Así de simple, pero también de complejo por sus repercusiones. Donald Trump no se ha quedado de brazos cruzados y hasta ha pedido a sus empresas que le den la espalda a Beijing, cortando todo circuito de finanzas e inversiones. En Zhongnanhai, el complejo residencial del gobierno chino, seguramente ya deben estar pensando en otra medida reactiva. Así están los dos países más poderosos del mundo y no es casual que las últimas medidas se hayan adoptado en la víspera de la reunión del G-7 de hoy en Biarritz, Francia. La verdad es que el mercado chino ha penetrado abrumadoramente en el mayor hegemón del mundo y Trump tiene la conjura de detenerlo bajo la bandera del proteccionismo. La guerra hace rato ha sido mutuamente declarada y seguirá menoscabando a ambos países, pero esta vez también a terceros Estados que sentirán sus efectos. Sigo creyendo que China, aunque está en una mejor etapa de su vida económica internacional, podría sentir los mayores efectos de esta guerra en la medida que EE.UU. cuenta con una mayor amplitud de recursos -no solo financieros-, dada la superpoderosa condición mundial que aún mantiene.