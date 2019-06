EE.UU.-IRÁN Y EL DRON DE LA DISCORDIA

El Medio Oriente sigue concitando la atención de la muy colisionada relación entre EE.UU. e Irán. El reciente derribo de un dron estadounidense en el estrecho de Ormuz, por parte del régimen de los ayatolas, ha puesto a prueba la fuerza del discurso de los actores políticos. Lo voy a explicar.

Apenas producido el referido derribo de la nave no tripulada que Irán asume con propósitos de espionaje, el presidente Trump dijo que Teherán “ha cometido un error muy grave”, buscando que el referido mensaje llegue hasta los persas en tono de amenaza; sin embargo, todo parece indicar que no ha sido así, pues el mayor régimen teocrático del Medio Oriente ha salido con la espada desenvainada a responder, señalando que lo hizo en estricta observancia del respeto de su soberanía aérea al asumir que el dron ingresó en el cielo iraní. Lo relevante para nuestro análisis ha sido la sintomática subsiguiente reacción del propio Trump que, buscando bajar el tono de sus primeras declaraciones, ha dicho: “Tengo la sensación de que ha sido el error de algún general”, añadiendo “de alguien estúpido”. La primera reacción somática de Trump no sería lo más aconsejable, porque en el fondo produce empoderamiento del adversario (Irán) y debilitamiento del que lo dice (EE.UU.). No es que Washington tema a Teherán. Nada de eso. Aquí hay otra guerra que es la del lenguaje, de su tono y de su impacto. Las relaciones internacionales las valoran mucho en la dinámica para mostrar poder. Washington y Teherán saben de memoria que deben cuidarse uno del otro. En el fondo, ninguno quiere ir a una guerra. Basta con aquellas en las que ambos Estados apoyan según sus intereses, como sucede con el conflicto en Yemen, donde Irán lo hace con los rebeldes que resisten a las fuerzas apoyadas en ese país por Arabia Saudí, el mayor aliado árabe de Washington en el Medio Oriente y, de paso, el mayor enemigo de Irán en esa región. Por eso, no creo que Trump esté buscando un pretexto para arremeter militarmente contra Irán. Lo que busca es neutralizar a Irán para seguir arrinconándolo con más sanciones económicas y, luego asfixiado, persuadirlo a la firma de un nuevo acuerdo de programa nuclear a su medida. Tiene lógica, pero los iraníes no son nada fáciles.