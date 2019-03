EE.UU. Y NORCOREA: CUANDO LAS POSICIONES MAXIMALISTAS FRACASAN

En mi columna de ayer destaqué el mejor contexto para llegar a acuerdos por parte de Donald Trump y Kim Jong-un en la reciente reunión que sostuvieron en Vietnam. Tuvimos registrada toda la alegórica antesala para la reunión de fondo, pero ante el fracaso del encuentro conviene explicar el decurso de su consecuencia. Veamos. En las relaciones internacionales, que es la ciencia del poder y fenómenos conflictuales internacionales, los resultados aunque pueden intuirse, jamás podrían asegurarse de que serán conforme lo esperado. Así, pues, los libretos o guiones no son una regla y menos aún, cuando lo que está en juego, tiene que ver directamente con los intereses nacionales. La necesidad del encuentro era para ambos líderes imprescindible. Kim Jong-un seguramente lo esperaba con más ansias por la grave situación económica de Corea del Norte, hallándose el país en un punto de inflexión negativo camino del colapso financiero y por eso ayer, en el marco del segundo día de la reunión, pidió el retiro de todas las sanciones que le había impuesto Washington. Pyongyang, entonces, fue enteramente maximalista en la mesa soltando todas sus pretensiones. Por su parte, Donald Trump y su equipo no se quedaron atrás y pidieron a Kim que acabe completamente con el programa nuclear norcoreano.

Las dos partes se habían olvidado que jamás se puede aspirar a un resultado ciento por ciento satisfactorio. Eso no es realista en la negociación; sin embargo, es lo que ha pasado en Hanói, la capital vietnamita que ha servido de escenario para el encuentro de los dos líderes, es decir, Washington no ha accedido al levantamiento de todas las sanciones a Pyongyang y Kim no ha aceptado prescindir completamente de su arsenal nuclear como lo pidió la Casa Blanca. Ahora bien, tampoco es para desesperar o verter alarmas como quisieran los detractores de Trump, que buscarán presentar su retorno de Vietnam como una derrota, tal como pasó a las tropas estadounidenses cuando en 1975, a toque de retirada, dejaron el país asiático. Volverán a la mesa, estoy seguro, y allí sí habrá resultados porque el tiempo juega su partido en política internacional.