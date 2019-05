​EE.UU. Y SU PROTECCIONISMO A LA MÁXIMA POTENCIA

Si miramos con realismo político el comportamiento internacional de Estados Unidos, no debería sorprender la medida que acaba de decidir Donald Trump de subir el arancel a las importaciones chinas de 10% a 25%, causando un terremoto en el comportamiento económico de las principales bolsas de valores del planeta. Si uno observa las pugnas por la hegemonía económica entre Washington y Beijing, verá que desde hace un año han tenido una intensidad cada vez mayor y a eso se ha denominado guerra comercial. La manera más letal para golpear uno al otro ha sido elevar los aranceles a las importaciones, que es lo que acaba de decidir Trump en medio de unas negociaciones que debieron prosperar pero que la candidez china, a mi juicio, no creyó que iba a suceder. Pero, ¿qué significa el abrupto aumento de los aranceles por la Casa Blanca? Pues que todo lo que ingresa a EE.UU. procedente de China deberá pagar más impuestos. Es probable que China no se quede de brazos cruzados y haga lo mismo, es decir, que todo lo que ingrese al gigante asiático procedente de EE.UU. también deberá pagar más impuestos. Así de simple, pero también de complejo por sus repercusiones.

En efecto, la afectación china será directamente a sus productos importados por cerca de 200,000 millones dólares, los que de soportar un arancel del 10% ahora sentirán el peso del 25%. Zhongnanhai -complejo residencial del gobierno chino- seguramente reaccionará en las próximas horas. Así ha sido desde que comenzó la guerra comercial. La verdad es que el mercado chino ha penetrado abrumadoramente en el hegemón del mundo y Trump tiene la conjura de detenerlo bajo la bandera del proteccionismo. La guerra mutuamente declarada seguirá menoscabando a ambos países, pero esta vez terceros Estados sentirán sus efectos. Sigo creyendo que China, aunque está en una mejor etapa de su vida económica internacional -posee la calidad de mayor acreedor de la deuda estadounidense en el mundo-, podría sentir los mayores efectos de esta guerra en la medida que EE.UU. cuenta con una mayor amplitud de recursos, es decir, no solo financieros, dada su superpoderosa condición mundial que cuidará a cualquier precio.