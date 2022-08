Ayer por la mañana Aníbal Torres puso su cargo de premier a disposición del presidente Pedro Castillo, y de concretarse su salida se estaría cerrando el ciclo de uno de los peores jefes de gabinete que hayamos tenido en la historia del Perú, solo comparable con otros personajes puestos en ese cargo por este mismo gobierno como el investigado por terrorismo “Puka” Bellido, la antiminera y defensora de ronderos secuestradores Mirta Vásquez y el impresentable de Héctor Valer.

Torres ha sido un personaje que de no haber sido el número dos del gobierno de un país en serios problemas, no habría pasado de ser un sujeto pintoresco al que no se le debería tomar en serio. No olvidemos sus pleitos con periodistas, sus ataques a los medios que no dicen lo que quisiera escuchar, sus loas a Adolfo Hitler, su insulto a un cura que irónicamente es de izquierda como él, y sus reiterados agravios a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Este señor debió ser expectorado hace mucho. Sin embargo, qué se puede esperar del presidente Castillo, a quien el Ministerio Público investiga por corrupción y por el plagio de una tesis. A propósito, ya que hablamos de la Fiscalía, sería bueno que citen a Torres a fin de que aclare cuál ha sido su participación en la presunta red criminal que encabezaría el mandatario y acerca de esa reunión “de casualidad” que tuvo con Bruno Pacheco en una calle de San Borja. ¿De verdad le estuvo buscando asilo?

En una situación normal, sería fácil decir qué bueno que se fue Torres. Sin embargo, desde hace tiempo está claro que el problema no son los ministros, sino el que los nombra, en este caso el profesor Castillo, que ha tomado la mala costumbre de faltarle el respeto a los peruanos al llenar gabinetes con gente hasta con antecedentes por asesinato, terrorismo, plagio de tesis, pasos por la cárcel, agresiones a mujeres e incapacidad comprobada.

Al cierre de estas líneas no se conocía quién sería el reemplazo de Torres. Pero es poco probable que alguien que se respete a sí mismo y a la buena trayectoria profesional que pueda traer consigo, acepte ser premier de un presidente al que su propio secretario acusa de cobrar “peaje” a empresas contratistas y a coroneles de la Policía que querían ser generales aunque sea truchos, y que tarde o temprano acabará en Barbadillo haciéndole compañía a Alberto Fujimori.