Hace días se cometió la más grande afrenta y desprecio al símbolo de la patria más querido por los peruanos: la bandera que nos identifica y representa en el mundo y por la que tenemos la más sublime veneración cada uno de nuestros días.

Una turba de pobladores del distrito de Desaguadero, misma frontera con Bolivia, no tuvieron una mejor idea que impedir que el batallón de nuestro Ejército no pudiera izar el pabellón nacional en la tradicional ceremonia que dominicalmente se realiza en todos los pueblos del Perú para que a través de este acto se renueve nuestra fidelidad a la patria querida y sus símbolos que nos legaron nuestros héroes a través del tiempo y la historia. Al escribir este artículo me encuentro, como lo están todos los peruanos, muy sorprendido por esta antipatriótica oposición de esos pobladores de impedir que la roja y blanca se eleve en territorio nacional y se desafíe a la autoridad militar que actuó con una prudente debilidad frente a la ofensiva de malos habitantes de este pueblo que lo separan por pocos metros del vecino país, cuya influencia es notoria.

Desde Tacna, la ciudad de la bandera a la que se le venera cada domingo y cada 28 de agosto en procesión, demando una sanción de la justicia para los descarriados que osaron faltarle el respeto a nuestra enseña por la que entregaron sus vidas nuestros héroes. Este hecho antiperuano viola la Constitución Política en su Art. 38 que dice: “todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución”. El ministro de Defensa tiene la obligación de restituir la autoridad en ese sector y desagraviar a la roja y blanca elevándola al máximo. Eso espera el país.