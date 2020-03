Una de las medidas más practicadas en todo el mundo para contener el coronavirus es la de cuarentena o aislamiento social obligatorio. Aislarse del resto es una disposición que ha rendido resultados en muchas actividades, por ejemplo, en el fútbol y otras disciplinas deportivas. Aquí se les llama concentración.

Se cuenta que el creador de las concentraciones es el técnico argentino Helenio Herrera, quien ganó dos veces la Liga de Campeones con el Inter de Milán en los años sesenta y logró el título de la liga española con Atlético de Madrid) y Barcelona. En el libro “Guardiola, el ladrón de ideas” se da cuenta del relato de la esposa sobre el inicio de las concentraciones. “Helenio se rompió una pierna y tuvo que estar mucho tiempo en reposo. Le gustaba mucho leer, pero el único libro que uno puede encontrar en un hospital de España es la Biblia. Encontró unos textos de un monje que recomendaba retiros espirituales, días enteros en los que se blanqueaba la mente, en busca de un estado de concentración absoluta. Helenio se dio cuenta enseguida de que esto podía ser muy útil para mentalizar a los jugadores antes de partidos importantes. Así fue inventada la concentración”, dijo.

Nosotros no vamos a jugar un partido de fútbol, pero si tenemos un desafío en ciernes contra la pandemia. Por eso hay que quedarse en casa y concentrarse, reflexionar, meditar, analizar y mentalizarnos que vamos a ganar. Es evidente que a estas alturas ya hay inquietud de algunos que no aceptan un confinamiento tan largo. No solo por asuntos económicos sino también por la propia naturaleza humana que pide integración y sociabilidad. No es tan fácil, pero lo único que nos queda es resistir.