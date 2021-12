El 2022 será un año electoral para las regiones, por lo que es indispensable fiscalizar más el uso del presupuesto de los gobiernos locales y regionales. Estos, durante esta temporada, suelen reventarse la caja pública para conseguir los votos.

De esta manera, el próximo año es cuando los gobernadores regionales y los alcaldes someten el presupuesto para obras sin sentido, como la reparación de las pistas por donde habitan más electores, así como la donación de los recursos públicos para fines sociales.

Es sabido al interior del país que en un año electoral las autoridades se empeñan en gastar el presupuesto anual previo al día de las elecciones. Por ejemplo, se vuelven “eficientes” de la noche a la mañana, dejando sin dinero a quien ocupe el puesto -al no haber reelección-.

Entonces, entidades como la Contraloría deben ejercer el control del uso de los recursos. No obstante, sabemos que esto no se cumplirá de manera efectiva porque no cuenta con el personal suficiente en todas las instituciones públicas, como las municipalidades. ¿Qué hacer?

A lo que podemos apelar es que otros órganos de control, como el concejo (municipalidad) y el consejo (gobiernos regionales), se pongan los pantalones y cumplan, celosamente, con la labor que sus electores les encomendaron. Lamentablemente, nada garantiza esto.

Por estos motivos, solo queda encomendar a los ojos ciudadanos a no dejarse embaucar con obras que maquillan la realidad de un latrocinio; y a denunciar las obras y planillas fantasmas. Si el Ministerio Público y la Defensoría los escuchan, al menos lograremos reducir la corrupción.