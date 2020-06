La falta de entendimiento entre quienes se consideran de ‘bandos opuestos’ no deja de sorprenderme. Hay tal nivel de polarización que parecemos haber olvidado que el mundo real transcurre independientemente de qué tanto arremetamos contra la “izquierda comunista” o la “derecha ultra neoliberal”. Y lo que está por encima de todo, es el interés por el bien común.

Claro que no está mal estar comprometido con una serie de principios. Sin embargo, cuando solo podemos concebir la existencia en torno a ellos, nos limitamos tremendamente. El mundo no está moldeado según nuestra concepción ideológica. ¿Cuántas políticas públicas fracasan -a pesar de tener las mejores intenciones- porque están pensadas en función a una realidad que no es la existente? Las consecuencias no intencionales de políticas hechas desde una visión sesgada, frecuentemente implican más problemas.

El mundo tampoco está dividido en sacos de ideas ‘buenas’ y ‘malas’. Lo que funciona en un determinado contexto puede no adaptarse a otro. Analizar la realidad a la luz de un color político o ideológico nos trae serias limitaciones. Y esto no solo abarca a los tomadores de decisiones, sino también a nosotros, los ciudadanos. Las discusiones que tenemos en espacios de deliberación pública -como las redes sociales- nos presentan oportunidades para evaluar al gobierno de turno. Si solo criticamos o elogiamos en función de nuestros propios dogmas ideológicos, y no a partir de los resultados -positivos o negativos- que puedan estar provocando las políticas implementadas, simplemente no aportamos. La complejidad y heterogeneidad de nuestro país exige una mirada más amplia.

El valor está en aceptar los límites de nuestro conocimiento y reconocer la importancia que esta heterogeneidad nos trae. Debemos estar dispuestos a escuchar otras voces; a aceptar nueva información; a no repeler lo que dice el otro solo porque piensa distinto. Si juzgamos el mundo a través de un solo lente ideológico, estamos parcialmente ciegos.

Ten cuidado. No eres dueño de la verdad.