La Constitución señala claramente que los ciudadanos tenemos derecho a la libre expresión y a reunirnos pacíficamente, sin armas. Por lo tanto, el derecho a la protesta es legítimo, pero siempre y cuando no se cometan delitos, se viole o transgreda la ley. El Tribunal Constitucional ha señalado que los derechos constitucionales pueden ser limitados a través de leyes de carácter general. Entonces nos preguntamos: Sancionar la violencia y los desmanes, ¿criminaliza la protesta? Es muy importante entender que los pueblos pueden movilizarse para protestar, pero es importante también, separar el derecho a la protesta y a la libre opinión, de aquello que constituye una conducta o un hecho delictivo en sí mismo; debemos recordar siempre que los derechos de uno, terminan donde empiezan los de los demás y que el orden y la tranquilidad pública, están por encima de los desmanes y la violencia. La protesta social traduce el ejercicio de un “derecho”, pero la violencia traduce el ejercicio de un “delito”. Por ello, aunque suene paradójico, un comportamiento puede terminar siendo ilegal, aunque surja de un derecho, como lo es el de la protesta. La Constitución de nuestro país, no permite el abuso del derecho.

Internacionalmente, se considera que la protesta social es una forma de “petición” a la autoridad, una forma “colectiva” de expresión, que constituye parte del sistema democrático. El derecho constitucional de reunión y expresión no puede ser, en sí mismo, sinónimo de desorden público y por tanto no se le puede restringir, pero está amparado por la sutil exigencia de que se lleve adelante de manera pacífica, con lo cual los actos de violencia que puedan derivar de este, lo deslegitiman. Pascal decía " la justicia sin la fuerza es impotente.. la fuerza sin la justicia, es tiránica”, y no hay mayor verdad.

Lo que el TC peruano ha señalado, es que el derecho fundamental no ampara el uso de la violencia como fin o mecanismo de la protesta, como tampoco el uso de armas. Distinto es que “durante” la realización de una protesta se desarrollen actos de violencia. En ese caso, los autores de desmanes, actos violentos o delitos, deben ser sancionados individualmente, sin reprimir indiscriminadamente a todos los que participan de la protesta, debido a que la responsabilidad penal es individual y no colectiva, y la participación en actos de protesta es un derecho, aun cuando sus motivaciones pudieran ser inaceptables para otros sectores.