En estos tiempos de pandemia, terror y, sobre todo, de desinformación, qué importante es que un profesional que sabe de su oficio nos diga la verdad, hable claro y se quite ese rótulo pretencioso de especialista para bajar al llano y explique lo que estamos viviendo.

En momentos de crisis, qué vital es tener —además de a reconocidos expertos— a aquellos que poseen esa virtud de conectar con la gente, de generar empatía, y eso, por si no lo saben, no se compra en un cualquier botica ni se aprende en alguna maestría; ese privilegio de llegar a cada ser humano y generar confianza es algo con lo que se nace. No hay otra.

Les guste o no, esa virtud hoy imprescindible es la que —durante la crisis que vivimos por la COVID-19— el doctor Elmer Huerta ha venido desarrollando con una eficiencia [esto no es reciente] que lo ha convertido en un referente obligado para tratar todo lo que se relaciona con esta crisis sanitaria mundial.

Durante muchos años, desde RPP Noticias abordando temas de salud y hoy por América Televisión, Huerta siempre aparece con un tono de voz que tranquiliza, con la información exacta y responde las preguntas de sus seguidores con contundencia, pero sin ese tonito de superioridad con el que algunos de sus colegas enfrentan el mismo reto.

Huerta es como ese entrañable médico de la familia al que recurrimos antes de consultar con otro especialista, al que le damos esa confianza irrestricta de contarle lo que nos aqueja, al que le permitimos todo, hasta las lágrimas.

Especialista en medicina interna, oncología médica, prevención y control del cáncer y maestría en salud pública en epidemiología, el médico peruano radicado en Washington DC, sin quererlo, se ha convertido en toda una celebridad, aunque creo que esto no le quite el sueño.

Ojalá los comunicadores que están al frente de importantes programas de actualidad se contagien del espíritu y la actitud del doctor Huerta.

Siempre es mejor preguntarse por qué hay gente caminando en las calles en plena pandemia antes de juzgarla. Hay que tomar en cuenta que se puede informar con la verdad y no con el terror, que se debe pensar más en el otro que en uno mismo.