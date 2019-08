El caso Tía María

El Estado postergó —a través del Consejo de Minería— hasta el próximo año una salida al conflicto que involucra al proyecto minero Tía María. Los miembros del Consejo de Minería representan la última instancia en la revisión de recursos administrativos, son nombrados por resolución ministerial y dependen jerárquicamente del ministro. Bajo una lectura política se puede decir, sin embargo, que la suspensión de la licencia y la postergación de la decisión son una manera de ponerse de costado para terminar con una paralización cercana al mes, actos violentos azuzados por autoridades locales elegidas, una amenaza de retraso del embarque de buena parte del cobre del sur del país y poder celebrar el aniversario de Arequipa.

Nadie objeta que las observaciones técnicas y sociales deban ser levantadas y atendidas convenientemente, pero no podemos dejar de lado las graves consecuencias de no atender los conflictos de manera preventiva, de no mostrar voluntad de solucionarlos una vez que escalan y de lo nefastos que son los precedentes que se sientan bajo amenaza y violencia. Ha pasado igual con todos los gobiernos. Tía María es el ejemplo de un conflicto inminente dejado a la suerte de lo que pueda hacer la empresa frente a la población que se opone, y con el Estado mirando. No era esa la tarea en un año en el que precisamente había que estar rascando la olla para impedir que sigan bajando las perspectivas de crecimiento económico y alentando a quienes buscan en qué país poner su plata en los próximos tres o cinco años, porque así de anticipadas son las inversiones. En ese contexto, sorprende que el Mandatario haya dicho a los alcaldes en una reunión en pleno paro que “(yo) no podría ahorita salir y decir voy a cancelar, ¿bajo qué argumento? Tengo que preparar el argumento”, mientras afuera lo que se esperaba era un entendimiento dentro del marco legal y del orden. El Consejo de Minería encontró el argumento haciendo apreciaciones que corresponden más a la Policía que a un órgano administrativo.

Es un error pensar como solemos que en estos casos hay que estar de un lado o del otro y desde allí juzgarnos. Se trata de revisar la manera en la que estamos acostumbrándonos a solucionar los problemas o de postergarlos en todos los niveles y actividades, no solo en la política.