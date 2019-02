“EL CHAPO” GUZMÁN Y EL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL

No existen videos ni fotos del juicio al narco mexicano Joaquín Guzmán Loera, apodado “El Chapo”, en la ciudad de Nueva York, EE.UU. Hubo seguridad máxima en el juicio de uno de los narcotraficantes más peligrosos en el mundo. Costó -y mucho- extraditarlo hacia los EE.UU., luego de haber escapado de la justicia en dos oportunidades. “El Chapo” acaba de ser incriminado responsable de 10 delitos, todos conexos al de tráfico ilícito de drogas. Jefe del peligrosísimo cártel de Sinaloa, “El Chapo” ha tenido una etapa relevante en las actividades del narcotráfico en México y EE.UU. Es verdad que en junio próximo se emitirá la sentencia definitiva; sin embargo, no parece ser difícil suponer que será confirmada su culpabilidad con la pena de cadena perpetua. Cerca de 14 mil millones de dólares son los que ha movilizado “El Chapo” como activos o ganancias durante el tiempo en que fue el verdadero capo de la droga en su país. Para la justicia estadounidense, el juicio y la sentencia contra Guzmán Loera son clave en la visión de Estado de la nación más poderosa del mundo sobre el combate frontal al narcotráfico, que ha dañado a muchos de sus adolescentes y jóvenes durante varias décadas. Aunque la defensa del mexicano seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles para continuar justificando su jugoso sueldo, “El Chapo” las tiene muy difícil y nadie seriamente podría vaticinar que las cosas se revertirán a su favor. Eso no. Pero más allá del propio decantado epitafio sobre el destino del mayor narcotraficante mexicano, las investigaciones y revelaciones alrededor de este caso cobran mayor interés en los últimos tiempos por las imputaciones a personajes relevantes de la vida política mexicana como el expresidente Enrique Peña Nieto, de quien se dice que habría recibido alrededor de 100 millones de dólares. No solo Odebrecht sabe sobornar. El narcotráfico habría hecho lo mismo con hombres clave de la política azteca y de otros países, y es allí donde la justicia está ahora buscando responsables. Lo único cierto es que el narcotráfico sigue impactando negativamente en la vida nacional e internacional, sobre todo en los países donde se produce y donde comercializa la droga.