Las dictaduras sueñan con medios de comunicación que no los interpelen, se allanen a sus decisiones, les sirvan como caja de resonancia y si no lo hacen, los asfixian con procesos judiciales. Esto ocurrió la noche del viernes cuando la dictadura de Nicolás Maduro concretó su más reciente ataque contra la prensa independiente de Venezuela y tomó el control, mediante un embargo judicial, de uno de los pocos medios de comunicación que no estaba alineado al chavismo: el diario El Nacional.

La sentencia que ordena el embargo del periódico, fundado en 1943, se dio en el marco de un proceso entablado por el segundo al mando de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello y el delito de El Nacional, según la justicia plegada al régimen, fue replicar el informe del diario español ABC donde se indicaba que Cabello tenía vínculos con el narcotráfico. Por ello, ordenó pagar 237 mil petros, la criptomoneda del régimen que no es reconocida fuera de Venezuela y equivalente a unos 13 millones de dólares al cambio, al también diputado chavista.

Esta expropiación de facto preocupa y mucho más cuando hay una candidatura presidencial en el Perú, como la de Perú Libre, que busca replicar el modelo chavista en el país y no se atreve a deslindar de él.